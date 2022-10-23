. Ольга Бузова позорище, считает бывший участник шоу «Дом-2»

Ведущая и певица Ольга Бузова не угодила Абрикосову. Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов пожалел маму теледивы Ольги Бузовой. Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, довольно часто в своем микроблоге подвергает критике своих коллег по телестройке. Достается от него, конечно же, самым заметным героям реалити, чьи имена до сих пор на слуху у публики.Роман Тертишный любит давать оценки поведению Ольги Бузовой. А на этот раз выразил свои сожаления маме теледивы Ирине Александровне Бузовой из-за постоянных публичных демаршей звезды. В частности, Романа Тертишного возмущает любовь Ольги Бузовой к обнажению и демонстрации своего тела. Молодой человек уверен, что маме Ольги Бузовой стыдно за свою дочь. «С такой дочерью поседеешь. Представляю, как ей стыдно ходить на работу каждый день, когда Оля выставляет свою голую попу. Спасибо, что пока без экскрементов. Надо отнестись с пониманием к Олиному расстройству. Я не осуждаю Олю, но за один стол с ней не сяду, брезгливо как-то», - высказался Роман Тертишный.