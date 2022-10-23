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Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе

Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о сексе. За плечами артистки один неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым и несколько серьезных романов. После расставания со своим последним возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, Ольга зареклась афишировать личную жизнь. Тем не менее, на некоторые откровения она все же решилась. Звезда рассказала, как у нее обстоят дела в интимной жизни. «Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», — заявила 36-летняя звезда.
К слову, сейчас у артистки нет отбоя от поклонников. Многие дарят Ольге дорогие и необычные подарки. Знаменитости даже преподнесли в дар настоящего жеребца. Такой подарок очень удивил Бузову. Однако певица так и не дала шанс мужчине-оригиналу. «Я не девушка-курортный роман. Я девушка с серьезными намерениями. Если мужчина меня зовет, я сразу спрашиваю: «Куда? Хорошо, я схожу с тобой в кино, а дальше что?», — пояснила Ольга.  Напомним, недавно у Бузовой и ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова случился скандал. Экс-футболист решил предложить Ольге сотрудничество, на что та отреагировала слишком эмоционально. Она припомнила Тарасову все обиды, рассказав публике, что Дмитрий забрал дом и машину, а после развода «поливал ее грязью».
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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