. Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане

Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Беременная певица и ведущая Ольга Орлова решила отдохнуть, но с самого начала все пошло не так. Артистка вместе с супругом отдохнули в Милане. Правда, отпуск обернулся для семейной пары настоящей катастрофой. Модная столица Италии оказалась недружелюбна к Ольге. По пути в ресторан телеведущую ограбили. «Ужин, погода была прекрасная. Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась», — пожаловалась Орлова.
Но на этом злоключения Ольги не закончились. Еще до прибытия в Милан, в самолете, с экс-солисткой группы «Блестящие» произошел инцидент. Супруги купили билеты в бизнес-класс. По словам Ольги, спинки кресел здесь откидываются: можно отдохнуть и поспать в полете. Однако у певицы кресло оказалось сломанным. Будущая мама попросила бортпроводницу пересадить их на свободные места с исправным креслом, но та отказалась. Это очень расстроило Орлову. «Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом», — высказалась звезда. Добила Ольгу ситуация с багажом. «Приземлились в аэропорту Баку... Думаю: ну все, теперь все будет хорошо. Ага, конечно... Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства. Без которых я не могу», — рассказала Орлова. Тем не менее, артистка не унывает. Ольга призналась, что несмотря на все сложности, она насладилась отдыхом с возлюбленным.  
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые функции
Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом
Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом
В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на

Топ на сегодня

Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и проблемы с деньгами
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с окружающими
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа

Еще по теме

Ольгу Орлову заподозрили в фиктивной свадьбе
Ольга Орлова рассказала о любви к бывшему мужу
Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты
Беременной Ольге Орловой пытаются помочь врачи