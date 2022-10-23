. Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане

Беременная певица и ведущая Ольга Орлова решила отдохнуть, но с самого начала все пошло не так. Артистка вместе с супругом отдохнули в Милане. Правда, отпуск обернулся для семейной пары настоящей катастрофой. Модная столица Италии оказалась недружелюбна к Ольге. По пути в ресторан телеведущую ограбили. «Ужин, погода была прекрасная. Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась», — пожаловалась Орлова.Но на этом злоключения Ольги не закончились. Еще до прибытия в Милан, в самолете, с экс-солисткой группы «Блестящие» произошел инцидент. Супруги купили билеты в бизнес-класс. По словам Ольги, спинки кресел здесь откидываются: можно отдохнуть и поспать в полете. Однако у певицы кресло оказалось сломанным. Будущая мама попросила бортпроводницу пересадить их на свободные места с исправным креслом, но та отказалась. Это очень расстроило Орлову. «Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом», — высказалась звезда. Добила Ольгу ситуация с багажом. «Приземлились в аэропорту Баку... Думаю: ну все, теперь все будет хорошо. Ага, конечно... Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства. Без которых я не могу», — рассказала Орлова. Тем не менее, артистка не унывает. Ольга призналась, что несмотря на все сложности, она насладилась отдыхом с возлюбленным.