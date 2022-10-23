. Ошибки хранения и употребления шоколада: почему его нельзя держать в холодильнике и жевать
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Ошибки хранения и употребления шоколада: почему его нельзя держать в холодильнике и жевать

Ошибки хранения и употребления шоколада: почему его нельзя держать в холодильнике и жевать

Тяжело найти человека, который не любил бы шоколад. Кто-то съедает плитку сразу целиком, кто-то отламываем пару долек. Одни люди едят его быстро, другие медленно, кто-то хранит его прямо в комнате, а кто-то — в холодильнике. Но при этом мало кто догадывается, что обращаться с этим продуктом нужно особым образом. Какие ошибки хранения и употребления шоколада совершают люди, рассказала Натали Алибранди, диетолог из Британии. Почему же шоколад нельзя жевать и хранить в холодильнике?

В чем ошибка хранения шоколада

Согласно опросам среди англичан, 78 процентов из них после покупки отправляют шоколадную плитку сразу в холодильник. Натали Алибранди постаралась объяснить людям, почему этого делать нельзя. Все дело в том, что для такого нежного продукта в холодильнике слишком агрессивные условия: высокая влажность и низкая температура.


Оказывается, хранить шоколад при температуре ниже 18 градусов нежелательно, ведь он может потерять свои вкусовые качества и физические свойства. Порой плитка окисляется  или засахаривается еще до вскрытия упаковки. А после, когда вы захотите ее съесть, то подумаете, что купили уже испорченный продукт.

К примеру, шоколад, который неправильно хранили, перестает издавать характерный щелчок при отламывании или же меняет структуру, становится рассыпчатым.

Почему шоколад нельзя жевать

Жевать шоколад — это привычка многих людей, но, по сути, они просто переводят продукт, не получая никакого удовольствия. Чтобы вкусовые рецепторы могли впитать вкус какао-бобов, нужно положить дольку в рот и дать ей растаять. Эксперт сравнивает наслаждение шоколадом с распитием дорогого вина: никто же не станет пить его большими глотками.


Вторая причина, почему шоколад лучше не жевать — это риск переесть. Вы просто не ощутите насыщения и съедите больше, чем это может быть полезно для организма. А вот наслаждаясь шоколадом медленно, насыщение можно почувствовать уже от нескольких долек.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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