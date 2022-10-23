. Переживший нападение писатель Салман Рушди частично ослеп
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Переживший нападение писатель Салман Рушди частично ослеп

Переживший нападение писатель Салман Рушди частично ослепПисатель Салман Рушди ослеп на один глаз и может работать одной рукой после нападения

Британский писатель Салман Рушди, в августе переживший нападение, частично ослеп и может работать лишь одной рукой. Об этом сообщил его литературный агент Эндрю Уайли в интервью испанской газете El Pais.

По словам Уайли, Рушди ослеп на один глаз. Его кисть перестала работать, так как были порезаны нервы в руке. Писатель также получил три серьезных ранения в шею, 15 ран в груди и туловище.

Нападение на Рушди произошло 12 августа в Нью-Йорке во время его лекции о том, как Соединенные Штаты становятся убежищем для людей искусства в изгнании. Сразу после нападения писателя доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его отключили от аппарата через два дня, к тому моменту он снова мог говорить.

После нападения на Рушди официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что в произошедшем виноват только сам писатель и его сторонники. Как писала газета The Guardian, нападение поддерживал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

Рушди — уроженец Бомбея, живет в Великобритании и США. Всемирная известность пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали ее кощунственной, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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