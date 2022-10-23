. Почему Марк Богатырев пытался покончить с собой

Актер Марк Богатырев хотел покончить с жизнью. Оказалось, что артист не на шутку влюбился в свою партнершу по сериалу. Артиста Марка Богатырева многие полюбили после сериала «Кухня», где он искренне сыграл любовные страсти со героиней Еленой Подкаминской. Но оказалось, что это была не такая уж игра. Возможно, именно поэтому, зрители так поверили картинке, которую нарисовали артисты перед ними.Богатырев беззаветно влюбился в Подкаминскую, но отношения, увы, закончились болезненным разрывом. Плюс ко всему, актер, не ведавший до этого славы, буквально зациклился на работе. Все это привело к нервному срыву и попытке самоубийства. «Этот адский период продолжался целый год. Словно в рабство попал», - пожаловался он «ОК». К счастью, Богатырев взял себя в руки. Сейчас он востребован в профессии и умеет найти баланс между рабочими отношениями и личной жизнью. В 2020 году он женился на актрисе Татьяной Арнтгольц, а через год у них родился сын Данила.