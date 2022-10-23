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Пострадавшие при падении самолета в Иркутске семьи получат выплаты

Пострадавшие при падении самолета в Иркутске семьи получат выплатыГубернатор Кобзев: семьи, на чей дом упал Су-30 в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей

Две семьи, на чей дом упал Су-30 в Иркутске, получат выплаты по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

«По областному закону у нас в случае нанесения ущерба полностью или частично — 100 тысяч рублей выделяется. Поэтому во вторник эти деньги две семьи получат», — указал он.

Губернатор также рассказал, что встретился с пострадавшими семьями — всего пять человек. Они проживали в доме площадью 100 квадратных метров.

Российский двухместный многоцелевой истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. В МЧС сообщили, что воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета.

Единая дежурная диспетчерская служба города сообщила, что в результате ЧП погибли два пилота.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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