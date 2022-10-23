. Прохождение ремейка Resident Evil 4 займет у игроков около 15-18 часов
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Прохождение ремейка Resident Evil 4 займет у игроков около 15-18 часов

Прохождение ремейка Resident Evil 4 займет у игроков около 15-18 часов


Ремейк Resident Evil 3 поклонники франшизы ругали за большое количество вырезанного контента, что привело, в том числе, к уменьшению продолжительности самой игры. Разработчики ремейка Resident Evil 4 сообщили, что не планируют повторять эту ошибку.

В рамках интервью порталу PC Gamer продюсер игры Хироюки Кобаяси рассказал, что на прохождение ремейка игры Resident Evil 4 потребуется примерно столько же времени, сколько на прохождение оригинала. Таким образом, пройти игру можно будет примерно за 15-18 часов. Стоит сказать, что Resident Evil 4 является одной из наиболее продолжительных игр серии.

Напомним, релиз ремейка Resident Evil 4 назначен на 24 марта 2023 года. Игру официально анонсировали для Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. При этом, ранее появлялись слухи, что и на Xbox One игра выйдет.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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