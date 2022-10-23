. Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП

Актриса Анна Большова случайно задавила женщину. В середине октября артистка наехала на 31-летнюю маму двоих детей в Калужской области, после чего пешеход скончалась. Лишь неделю спустя трагедия получила широкую огласку, и теперь становятся известны новые детали смертельного ДТП. За 46-летнюю Большову переживает директор «Ленкома» Марк Варшавер, которая, по его словам, разбита трагедией. «Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила. Аня сделала все, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую», — поделился Марк Борисович с представителями прессы.Расследование громкого дела продолжается, Варшавер уверяет, мол, Анна Большова не смогла вовремя остановиться... «Она убита этой ситуацией. Понимает все: и что женщина была пьяная, и что пьяная упала под колеса. Но факт остается фактом: погиб человек. Анна играет и на гастроли уже ездила. Как бы не было тяжело, она выходит на сцену. Два дня назад играла спектакль «Все оплачено». Аня занята в пяти названиях. У нее центральные роли. Артисты играют, даже когда тяжело больны или, когда умирают их близкие. А что делать? Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить. Наша артистка Любовь Матюшина играла в «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты» в тот день, когда умер ее сын. Она уже знала о его смерти, но все равно вышла на сцену...» — признался директор «Ленкома» в интервью «КП». Что касается близких погибшей, то они возмущены тем, что актриса так и не вышла на связь с ними. Сестра жертвы аварии намерена судиться с Большовой.