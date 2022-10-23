. Работу нового Xbox приложения Captures для DVR показали на видео
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Работу нового Xbox приложения Captures для DVR показали на видео

Работу нового Xbox приложения Captures для DVR показали на видео


На этой неделе команда Xbox выпустила обновление для инсайдеров, которое добавляет целый ряд интересных функций. Подробнее об этом обновлении мы рассказывали здесь.

Портал Windows Central решил показать работу нового приложения Xbox, которое было выпущено для работы с DVR роликами. Приложение называется Captures, оно должно упростить работу со снятыми на Xbox роликами. Ниже можно видеть работу этого приложения, которое дает возможность обработать видео (в том числе его обрезать) и удобно выгрузить его, в том числе на внешний диск.


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На данный момент нет информации, когда новое приложение Captures станет доступно всем игрокам.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Работу нового Xbox приложения Captures для DVR показали на видео
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