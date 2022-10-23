. Рената Литвинова сходит с ума в Европе
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Рената Литвинова сходит с ума в Европе

Рената Литвинова сходит с ума в Европе
Актриса Рената Литвинова сделала откровенное признание. Артистка отправилась вместе со своей подругой Земфирой в гастрольный тур по Европе. Актриса вместе с музыкантами делит трудности кочевой жизни, перелетая из города в город. А по ночам ей снятся очень странные сны. Один из них артистка рассказала в своем Telegram-канале. «Только что приснился сон — что я в Москве в затхлой квартире с коридорами и множеством комнат ( когда-то такую я снимала на Котельнической набережной). Я сижу на кухне и не могу войти в комнаты, где голоса — мне нельзя. Оттуда в конце коридора выглядывает женская голова — я ее вроде узнаю.  Алла, ее имя Алла — почему она? Я прошу всех уйти. Я стараюсь говорить тихо. И тут скачок событий. И мне нужно собираться — на мне военная  форма медработника и сумка с красным крестом, внутри нее бинты, марля, некоторые бинты в крови, на дне железная коробка с чем-то громыхающим», — написала Литвинова.
Учитывая нынешнюю обстановку и отъезд актрисы из России в начале года под видом лечения, подписчики тут же сделали вывод, что не так уж ей хорошо на чужбине. Хотя она и старается глушить внутреннюю боль, развлекая себя всеми возможными способами. «Сон — зеркало событий. Тоска по дому», — пишут в комментариях. А женщина по имени Алла конечно же Пугачева, с которой Литвинова вместе плясала в Израиле на концерте Земфиры. Похоже, беглянки поняли друг друга, делают вывод подписчики. Легенда российской эстрады тоже сейчас зачем-то пытается доказать, что ей хорошо в чужой стране, в которую она спешно улетела вместе с детьми, собравшись буквально за несколько часов. И вообще, возможно, это вовсе даже и не сон, а сценарий к будущему фильму, в котором Рената сыграет медсестру, предположили некоторые. У Литвиновой ведь все имеет глубокий смысл, как ружье на стене, которое обязательно выстрелит.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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