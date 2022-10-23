. Сафронов пожаловался на соседство с Федором Бондарчуком

Режиссер Федор Бондарчук приобрел жилье рядом с известным художником. Режиссер с актрисой живут под знаменитым художником. Художник Никас Сафронов живет по соседству с Федором Бондарчуком и Паулиной Андреевой в центре Москвы. Его квартира располагается сразу над жильем известного режиссера.«Вообще, их редко слышно. Но однажды был случай: Паулина решила попеть, а я спал. Это было днем, но все равно ее было очень хорошо слышно», - заявил Сафронов в шоу «Секрет на миллион». Художник подчеркнул, что часто сталкивается с супругами у лифта, во дворе. «Федя всегда в работе - постоянно кому-то звонит, что-то говорит. У нас прекрасные отношения», - добавил Никас.