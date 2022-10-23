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СБУ задержала главу завода «Мотор Сич» по делу о госизмене

СБУ задержала главу завода «Мотор Сич» по делу о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Запорожье президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по делу о госизмене.

По данным следствия, завод «Мотор Сич» незаконно поставлял для российской штурмовой авиации товары военного назначения, в том числе украинские авиадвигатели. К сделке, сообщили в СБУ, причастно руководство завода в Запорожье. Следствие считает, что для заключения контрактов использовались подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, через которые украинская компания отправляла заказы, которые потом передавались российской стороне.

Богуслаеву предъявлены обвинения по двум статьям украинского уголовного кодекса: о коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

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По материалам: pnp.ru

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