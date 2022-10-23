. "Счастливчики": Дети Кадырова привезли ему троих украинских военнопленных в Грозный

Вадим Карасев

Участвующие в спецоперации несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова привезли в Грозный трех украинских военнопленных.

В опубликованном в Сети видеоролике видно, как 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам ведут пленных бойцов ВСУ навстречу отцу. Захваченных украинских солдат сопровождают вооруженные люди.

Глава республики назвал военнопленных "очередными счастливчиками", подчеркнув, что российские подразделения гуманно обращаются с захваченными украинскими солдатами.

Ранее Кадыров сообщил об отправке сыновей-подростков на передовую в рамках военной операции на Украине. По словам чеченского лидера, его дети принимают участие в боевых действия на "самых сложных участках линии соприкосновения". Он посоветовал уезжающим из страны россиянам "надеть юбки" и "сменить имена на женские". Несмотря на то что в РФ объявлена только частичная мобилизация, каждый гражданин должен "выполнить свой долг".