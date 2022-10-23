. Шойгу во второй раз за три дня поговорил с министром обороны США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

Темой переговоров стала ситуацию на Украине. Других подробностей в сообщении не приводится.

Это четвертые за день переговоры Шойгу с министрами оборонами других стран. До этого он говорил по телефону с главами минобороны Франции, Турции и Великобритании. У всех разговоров была одна повестка — ситуация на Украине и озабоченность из-за возможного использования Украиной «грязной бомбы».

С министром обороны США Шойгу последний раз говорил по телефону 21 октября. Тогда стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. До этого Шойгу и Остин не разговаривали с середины мая.



