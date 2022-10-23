. Си Цзиньпин заявил о неотделимости развития мира от развития Китая

Вадим Карасев

Си Цзиньпин заявил, что развитие мира и развитие Китая неотделимы друг от друга

Развитие мира и развитие Китая неотделимы друг от друга, так как КНР создает большие возможности для всех стран. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Развитие Китая неотделимо от мира, а мир для своего развития также нуждается в КНР. (…) Китай будет неуклонно всесторонне углублять реформы, расширяя открытость, способствовать качественному развитию и создавать больше возможностей для остального мира с помощью своего собственного развития», — заявил китайский лидер.

Ранее Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Кроме того, ЦК Компартии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов.

Членами комитета стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян. Всего в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека.