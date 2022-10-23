. Слуцкий назвал агонией слова Зеленского об ударе по центру принятия решений в России
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Слуцкий назвал агонией слова Зеленского об ударе по центру принятия решений в России

Слуцкий назвал агонией слова Зеленского об ударе по центру принятия решений в России

Призывы Владимира Зеленского о необходимости удара по центру принятия решений РФ в случае атаки на офис президента Украины звучат как агония. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

В интервью канадским телеканалам CTV и CBC Зеленский заявил, что мировое сообщество должно пригрозить России ударом по центру принятия решений в случае аналогичного действия в отношении Украины. Тогда считает украинский лидер, должно быть неважно, входит Украина в НАТО или нет.

По словам Слуцкого, западные политики, в том числе американские, в последнее время все чаще говорят о том, что нельзя ввязываться в прямой конфликт с Россией. «На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие «шока» от наступающего осознания грядущего провала проекта «антиРоссия»», — написал депутат. Он назвал Зеленского «марионеткой, толкающей своих западных кукловодов к третьей мировой войне».

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По материалам: pnp.ru

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