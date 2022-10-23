. София Ротару сильно постарела

Певица София Ротару сфотографировалась на кладбище. В последнее время артистка ведет замкнутый образ жизни. Певица почти ничего не публикует в блоге, не ездит с гастролями. Но иногда артистка все-таки прерывает молчание. 75-летняя исполнительница хита «Хуторянка» поделилась в блоге сокровенным — она пришла на могилу к умершему 20 лет назад супругу. Певица выглядит сильно постаревшей и уставшей. «20 лет…» — коротко подписала фото артистка. Союз Ротару и Евдокименко был крепким и долгим. Муж Анатолий скончался в октябре 2002 года от инсульта. София Михайловна очень тяжело переживала потерю. Она даже устраивала концерты памяти в честь супруга. И, кажется, так и не смогла смириться с утратой... К слову, несмотря на молчание Софии Ротару, которое длится с февраля практически все время, ее наследник недавно рассказал, как себя чувствует звездная мама. «Самочувствие более-менее... Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас... Тут больше никаких комментариев», — говорил недавно сын Руслан Евдокименко.Также стоит отметить, что, несмотря на однозначную позицию Софии Ротару относительно политических событий, ей постоянно предлагают возобновить концертную деятельность. Однако ее экс-директор заявил, что пока певица не планирует давать ни большие, ни частные концерты. «Сейчас не время выступать. София Михайловна это понимает. Хотя заказов на нее предостаточно. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет. София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. «Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду», — говорил недавно бывший директор певицы Сергей Лавров.