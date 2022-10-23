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Стали известны подробности внедрения цифрового рубля

Стали известны подробности внедрения цифрового рубля«Известия»: россиянам станут доступны новые операции с цифровым рублем

Россиянам станут доступны новые операции с цифровым рублем. На включение в следующую тестовую группу уже подали заявки МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус». Такие подробности внедрения цифровой валюты стали известны «Известиям».

С помощью цифрового рубля граждане смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства.

В первом этапе тестирования технологии уже принимают участие 12 банков. Сейчас активно тестируют открытие цифровых кошельков на платформе Банка России, их пополнение, оплата товаров и услуг, а также переводы между гражданами, отметили в ЦБ.

В компании Tele2 также заинтересованы во внедрении операций с новым видом национальной валюты. Там хотят протестировать оплату связи, товаров и нетелеком-услуг через кошелек для цифрового рубля, привязанный к счету мобильного телефона, рассказали в пресс-службе компании.

Представители инвестиционной компании «Финам» заявили, что рассчитывают протестировать функции открытия кошельков, переводы между клиентами, а впоследствии и оплату услуг.

Ранее сообщалось, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года. Тем не менее пользоваться новой валютой сможет лишь ограниченный круг россиян в рамках тестирования.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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