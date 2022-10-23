. Стас Бондаренко сделал трогательное признание в день рождения жены
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Стас Бондаренко сделал трогательное признание в день рождения жены

Стас Бондаренко сделал трогательное признание в день рождения жены
Звезда сериалов, 37-летний актер Стас Бондаренко поделился любимым фото с женой-именинницей  Аурелией Алехиной. Сегодня любимая женщина Стаса  Бондаренко празднует день рождения. Аурике Алехиной исполнилось 37 лет. Именинницу публично поздравил муж. Бондаренко поделился любимым снимком с Аурикой. На фото Стас смотрел в объектив, а  жена страстно обнимала его обеими руками и прижималась к нему.
«С днем рождения, любимая! Ты не половинка, ты мое целое», — признался артист. Глафира Тарханова, часто играющая с Бондаренко в антрепризных спектаклях, одной из первых поздравила Аурелию. «Аурелия, с днем рождения! В любви, в здоровье и в успехе быть!» — пожелала актриса. Поклонники Бондаренко также не остались в стороне. «Счастье слышать от мужа эти слова», «Редкое сочетание очень красивых людей», «Красавица, с днем рождения! Пусть детки радуют, а муж носит на руках. Оставайся всегда такой же красивой, милой и жизнерадостной!», «Аурика, ты добрая, милая. И муж тебе такой попался», — написали они.
Напомним, первой женой актера была Юлия Чиплиева, с которой Стас познакомился во время учебы в ГИТИСе. В ноябре 2008 года у пары появился на свет сын Марк. Однако в 2015-м супруги расстались. Сейчас Бондаренко счастлив в браке с Аурелией, которой часто признается в любви. Супруги воспитывают двух дочерей – 4-летнюю Алексию и 2-летнюю Микаэлу.
# Шоу-бизнес Бондаренко Станислав
По материалам: z-aya

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