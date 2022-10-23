. Стоит ли бояться перемен? Притча о рыбаке, у которого не было денег на новую лодку

Менять что-то в жизни всегда непросто.

А вдруг не получится?

А вдруг потом жалеть буду?

Лучше пусть все останется, как есть.

А теперь признайтесь себе, сколько раз вы выбирали этот путь, боясь трудностей и изменений?

Почитайте притчу о рыбаке и еще раз подумайте, правы вы в таких ситуациях или нет...

На берегу одной большой реки жил рыбак со своей семьей. Когда-то его дела шли хорошо, но те времена остались в прошлом. Теперь река приносила все меньше рыбы, снасти ветшали и, поскольку новую лодку купить было не на что, рыбаку приходилось чуть не каждый день начинать с ее починки.

Наутро, собравшись уходить, старец спросил, чем ему отблагодарить хозяев за кров и еду. Видя, что старец совсем небогат, рыбак только усмехнулся и сказал:

– Хорошо, – согласился старец. – Чтобы выбраться из нищеты, утопи свою лодку!

Не понял рыбак такого совета, только плечами пожал: «Может, старец-то из ума выжил? Как же я утоплю лодку – мы и сейчас еле добываем пропитание, а без нее и вовсе от голода умрем…»

А однажды, в сильную бурю, его старенькая ветхая лодочка разбилась, сам рыбак едва-едва уцелел.

Долго ли, коротко, привела их река в большой рыбацкий поселок.

Невольно радовалось сердце рыбака, когда он глядел на них! Но своей-то у него не было и купить было не на что.

Долго он так сидел и меж своих грустных дум стал подмечать: та лодка требует ремонта, и вон ту неплохо бы подновить, а эта и вовсе вот-вот развалится, если срочно ее не починить…

Работу его быстро оценили и скоро в поселке о нем слава пошла: творит, мол, человек чудеса, лодки чинит – лучше новых становятся!

Немного времени прошло, смог он и дом новый купить, да не развалюху, а добротный, с красивым садом. И денежки стали водиться, а уж про голод в семье никто уже и не вспоминал.

– Так часто бывает, – сказала Луна, – человек цепляется за старое до последнего, страшась перемен больше, чем привычных тягот и горестей.

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