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Светлана Пермякова, наконец, вышла замуж

Светлана Пермякова, наконец, вышла замуж
Актриса Светлана Пермякова сообщила о своем замужестве. Звезда театра и кино, которая в грядущем феврале отметит 51-й день рождения, заинтриговала свою аудиторию в соцсети. Блондинка поделилась снимками и видео, на которых предстала в наряде невесте - фате и пышном белом платье. Светлана Пермякова дала понять, что в ее жизни произошло событие, которого она очень ждала. «Ну вот, дорогие друзья мои. Это событие наконец-то настало. Я очень долго его ждала. Представляете, почти 51 год. Но мне не стыдно говорить свой возраст. Я очень хотела белое свадебное платье. И вот, наконец, это платье у меня есть. Я думаю, вы за меня порадуетесь», - поделилась Светлана Пермякова в микроблоге. Актриса добавила геотег, сообщив о том, что радостное событие случилось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Поклонники принялись поздравлять Светлану Пермякову с замужеством, желая ей семейного счастья. Но, скорее всего, речь идет о съемках. Предположительно, Светлана Пермякова облачилась в платье невесты ради роли. На днях она сообщала в микроблоге, что снимается в новом фильме. Напомним, Светлана Пермякова никогда не выходила замуж. Актриса воспитывает дочь Варвару, которую родила десять лет назад от своего помощника Максима Скрябина. Пермякова старше отца своей дочери почти на двадцать лет. Пара разорвала отношения, решив остаться друзьями.
# Шоу-бизнес Пермякова Светлана
По материалам: z-aya

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