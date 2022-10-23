. Сын Олега Газманова рассказал о своей сексуальной игре

Сын певца Олега Газманова, Родион признался, во что хочет поиграть с девушкой. Артист к сорока одному году не успел обзавестись собственной семьей. Звездный наследник признался, что очень ответственно подходит к выбору девушек, не позволяя себе терять голову. «Ты все время сомневаешься. Думаешь, этот тот человек, с которым я готов состариться, с которым я готов провести всю свою жизнь, который будет мне интересен от этого момента и до бесконечности», — поделился артист в шоу «Алена, блин!».При этом, критериев к будущей избраннице у Газманова-младшего не так много. Она должна быть умной и красивой. «У меня формулировка: с девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание. От шахмат до эрудита. Красивая и умная», — рассказал Родин.