. Сын Олега Газманова рассказал о своей сексуальной игре
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Сын Олега Газманова рассказал о своей сексуальной игре

Сын Олега Газманова рассказал о своей сексуальной игре
Сын певца Олега Газманова, Родион признался, во что хочет поиграть с девушкой. Артист к сорока одному году не успел обзавестись собственной семьей. Звездный наследник признался, что очень ответственно подходит к выбору девушек, не позволяя себе терять голову. «Ты все время сомневаешься. Думаешь, этот тот человек, с которым я готов состариться, с которым я готов провести всю свою жизнь, который будет мне интересен от этого момента и до бесконечности», — поделился артист в шоу «Алена, блин!».
При этом, критериев к будущей избраннице у Газманова-младшего не так много. Она должна быть умной и красивой. «У меня формулировка: с девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание. От шахмат до эрудита. Красивая и умная», — рассказал Родин.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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