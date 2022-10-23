. Татьяне Васильевой придется раскошелиться на еще одну квартиру
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Татьяне Васильевой придется раскошелиться на еще одну квартиру

Татьяне Васильевой придется раскошелиться на еще одну квартиру
Невестка актрисы Татьяны Васильевой обнародовала пол будущего ребенка.   Артистка скоро снова станет бабушкой. Долгое время невестка знаменитой актрисы скрывала беременность. Недавно она поделилась столь радостным событием, а сегодня в блоге раскрыла пол будущего ребенка. 32-летняя Мария Болонкина — жена Филиппа Васильева в очередной раз станет мамой. Сейчас у пары подрастает дочь Мирра. У малышки недавно был первый юбилей — 5 лет исполнилось. Сейчас папа в ожидании второго ребенка. В блоге актриса опубликовала милый ролик с домашнего гендер-пати, на котором семья узнала, кто у них скоро появится на свет. «Ну что же...У нас будет…девочка! Долго не хотели афишировать, думала вплоть до рождения не говорить, но настроение располагает, и устала я уже малышку называть «пупсиком» и «малышом». Сказать, что мы счастливы — ничего не сказать. Правда, с именем для мальчика у нас вопросов вообще не было, а вот для девочки сейчас думаем и никак не договоримся. Мирра смешно так сказала в видео, что у Филиппа будет «шесть ребенков», что может и для мальчика имя еще пригодится», — поделилась супруга Васильева.
Стоит отметить, что у актера это уже четвертый ребенок. В первом браке с Анастасией Бегуновой у пары родилось двое наследников — Григорий и Иван. После развода сыновья остались жить с матерью в Германии. С отцом они видятся на школьных каникулах. К слову, именитая актриса смогла поладить с женами своего сына. Хотя к консенсусу удалось прийти не сразу. «У меня есть квартира, которую я переписала на ту девочку. Зачем мне эти деньги? Мне они нужны только на внуков. Мы прошли тяжелейший путь: от войны, трагедии. У нас разрушилось все, а теперь все получилось, теперь мы общаемся. Дай Бог, чтоб никто ни в чем не нуждался», — говорила как-то Татьяна Григорьевна.
# Шоу-бизнес Васильева Татьяна
По материалам: z-aya

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