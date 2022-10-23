Вадим Карасев

Дональд Трамп намекнул на готовность участвовать в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден, были фальсифицированы. «Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году», — сказал он. По словам Трампа, он получил больше голосов, чем любой действующий президент Соединенные Штатов в истории.

«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что большинство сторонников Демократической партии США не захотели, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Избиратели не хотят его переизбрания по следующим причинам: возраст (33 процента), результаты работы на посту (32 процента) и желание видеть кого-то нового (12 процентов). Деятельность Байдена между тем одобряют 33 процента.

