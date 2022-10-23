. Трамп пообещал положить конец карьере Байдена и других демократов

Вадим Карасев

Трамп назвал Пелоси безумной и пообещал положить конец политической карьере Байдена

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси безумна, ее политической карьере необходимо положить конец. К этому призвал экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас. Запись выступления публикует Newsmax.

«Она сумасшедшая, безумная. Мы положим конец ее политической карьере. Ее политическая карьера завершится раз и навсегда», — пообещал он. То же самое, по словам Трампа, касается президента Джо Байдена, лидера демократического большинства в сенате Конгресса США Чака Шумера и других радикальных демократов.

По мнению бывшего главы государства, демократы «душат» американские семьи стремительно растущими ценами и уничтожают Америку. Он также назвал глупыми находящихся у власти людей, которые допускают разрушение страны.

Помимо прочего, Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Он также в очередной раз заявил, что результаты прошлых президентских выборов были фальсифицированы.

Ранее экс-президент США выразил уверенность в том, что историки опишут правление администрации Байдена как пятно на репутации США. Он указал, что никогда еще другие мировые лидеры не относились к США с таким неуважением.