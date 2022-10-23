. У Львов — успехи в делах, у Весов — кардинальные перемены: рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября для всех знаков зодиака

Предстоящие семь дней принесут некоторым знакам зодиака успех, другим же полезный опыт, который пригодится им в будущем. Провидец Игорь Вечерский составил рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года и рассказал, к чему стоит приготовиться представителям зодиакального круга.

Овен

Овны добьются успеха во многих делах, если они смогут вовремя получить правильную и нужную информацию. Об этом сообщают руны ингуз, соуло и перевернутая кено. Аура предстоящих семи дней идеально подходит для саморазвития, получения новых знаний и навыков. Постарайтесь заранее определить, в чем именно вы хотите достичь высоких результатов, и смело развивайтесь в этом направлении — успех на вашей стороне.

Телец

Тельцам следует правильно выстраивать диалог и совершать последовательные действия, если они хотят, чтобы все их трудности решились в скором времени. Руны йера, ансуз и перевернутый турисаз говорят, что такие методы будут действенными для решения вопросов в профессиональной сфере и личных отношениях.

Близнецы

Перевернутая руна кено и в обычном положении руны манназ и иса указывают на то, что Близнецам придется рассчитывать только на себя и свои возможности в предстоящие семь дней. На этой неделе может многое решиться в их жизни, поэтому стоит внимательно сконцентрироваться на своих целях и самореализации. Кроме того, аура недели поможет вам наладить отношения с окружающими людьми и определиться с будущим направлением.

Рак

Руны наутиз, дагаз и в перевернутом положении феху предупреждают Раков о быстром расходе ресурсов. А это все может негативно сказаться на реализации важных проектов. Эксперт советует представителям знака пересмотреть свои траты и более ответственно относиться ко всем задачам, тогда окончательный результат непременно вас порадует.

Лев

Для Львов предстоящие семь дней будут спокойными. Об этом свидетельствуют руны беркана, феху и альгиз в обычном положении. Кроме того, энергия недели будет благоприятствовать во всех делах, удачными также будут любые финансовые операции. Главное, не останавливаться на достигнутом и прикладывать достаточное количество усилий.

Дева

Все цели, которые Девы поставили перед собой на этой неделе, будут успешно достигнуты, на это указывает руна феху в перевернутом положении, тейваз и соуло. Кроме того, не придется задействовать дополнительные ресурсы, все и так сложится лучшим образом. Главное, правильно все спланировать и распоряжаться тем, что вы уже имеете. Аура недели будет располагать к принятию важных решений и уверенным шагам вперед.

Весы

Это будет идеальный период для внедрения масштабных перемен в вашу жизнь. Об этом говорят руны альгиз, эйваз и уруз. Кроме того, эксперт напоминает, что ваши желания и действия могут не совпадать с мнением окружающих, поэтому вам следует проявить терпение и отнестись с пониманием к чужим эмоциям. Также в предстоящие семь дней важно позаботиться о своем здоровье и заранее провести профилактические процедуры.

Скорпион

Турисаз, ансуз в перевернутом положении и руна перто предупреждают Скорпионов о том, что им нужно проявить осторожность в общении с окружающими и не выдавать свои планы на будущее. Также нужно следить за тем, чтобы все сказанное вами не было использовано против вас. Расположение рун также указывает на напряженность в сфере коммуникаций.

Стрелец

Сейчас для Стрельцов наступил такой момент, когда им сложно определиться с целями и будущим направлением. На это указывают руны иса, йера и эйваз и обычном положении. В связи с этим в период с 24 по 31 октября следует принять важные решения и определить четкие задачи. Кроме того, это поможет вам раскрыть свой собственный потенциал.

Козерог

Козерогам нужно с полной серьезностью отнестись к постановке задач и их выполнению, советуют руны манназ, хагалаз и эваз в перевернутом положении. Особенно это касается совместных проектов. Важно понимать, что на пути могут возникнуть непредвиденные обстоятельства или противоречивые интересы. Постарайтесь приложить максимум усилий и ресурсов, чтобы успешно завершить начатые дела.

Водолей

Предстоящая неделя будет располагать творческому развитию и поиску скрытых талантов. Если у вас давно созревал план открыть для себя новый проект или хобби, сейчас самое подходящее для этого время. На это указывают руны перто, соуло и вунье. Также постарайтесь не растрачивать всю энергию, ведь ощущение комфорта является залогом успеха.

Рыбы

Рыбам следует отложить дальние поездки и открытие новых проектов на этой неделе. Об этом их предупреждают руны ингуз, турисаз и перевернутая райдо. Находясь на прежнем месте, вы сможете добиться лучших результатов, нежели при смене места жительства или работы. К тому же если у вас есть ощущение, что что-то может пойти не по плану, важно качественно все продумать и лишний раз перестраховаться.

По материалам сайта 5 тв.ру