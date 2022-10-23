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Умерла оперная певица Галина Писаренко

Умерла оперная певица Галина ПисаренкоОперная певица и народная артистка РСФСР Галина Писаренко скончалась в возрасте 88 лет

В Москве скончалась советская и российская оперная певица, вокальный педагод, народная артистка РСФСР Галина Писаренко. Об этом сообщается в группе Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко во «ВКонтакте».

В публикации театра говорится, что Галина Писаренко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.

«Знаменитое сопрано Галины Писаненко звучало в операх отечественных и зарубежных композиторов: она пела героинь Чайковского, Прокофьева и Римского-Корсакова, Доницетти и Массне, Моцарта и Оффенбаха, Гершвина, Бриттена, Зуппе и не только», — отметили коллеги певицы.

Галина Писаренко родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. Высшее образование она получила на экономическом факультете МГУ и Московском государственном институте иностранных языков им. М. Тореза. Писаренко присоединилась к труппе Музыкального театра в 1961 году. В 1982 году певица получила звание народной артистки РСФСР, в 2022 году ее признали почетным членом Российской академии художеств.

13 октября стало известно, что в возрасте 94 лет умерла певица Анита Керр. Певица известна как основательница вокального квинтета Anita Kerr Singers и обладательница «Грэмми».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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