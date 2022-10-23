. В Центробанке разрешили россиянам новые операции с цифровым рублем
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В Центробанке разрешили россиянам новые операции с цифровым рублем

В Центробанке разрешили россиянам новые операции с цифровым рублем

Россиянам будут доступны такие операции с цифровым рублем, как заключение смарт-контрактов на блокчейне, проведение расчетов по сделкам с электронными финансовыми активами без задержек, оплата товаров офлайн с возможностью восстановить средства при потере устройства, сообщают "Известия", ссылаясь на Центробанк.

Новые операции с цифровым рублем в ближайшее время протестируют "Лайтхаус", "Финам", Tele2, а также ряд кредитных организаций. В первом этапе эксперимента задействованы 12 банков. В настоящее время трестируется открытие цифровых кошельков на платформе ЦБ РФ, их пополнение, оплата товаров и переводы между физлицами.


Tele2 намерена протестировать оплату связи, товаров, нетелеком-услуг через кошелек для цифрового рубля, который будет привязан к счету мобильного телефона пользователя. "Финам" рассчитывает провести тест функций открытия кошельков, переводы между клиентами и оплату услуг. "Россельхозбанк" предполагает подключение к пилотному проекту в первом или втором квартале следующего года.

Лежащая в основе цифрового рубля технология блокчейна позволит регулятору контролировать все данные о движении цифровой валюты, не привлекая ресурсы коммерческих банков и других организаций.

В мае Банк России анонсировал начало тестирования цифрового рубля на клиентах в апреле 2023 года. Ранее "пилот" по цифровому рублю на реальных клиентах намеревались запустить с 2024 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о планах провести реальные расчеты цифровым рублем в следующем году. Цифровой рубль позволит сделать более дешевым проведение транзакций. Такая валюта будет применяться и в международных расчетах. Россия находится "совсем не в последних рядах" по созданию своей цифровой валюты, подчеркивала глава регулятора.

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По материалам: uposters.ru

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