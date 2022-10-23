. В новом трейлере One Piece Odyssey представили обзор геймплея игры
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В новом трейлере One Piece Odyssey представили обзор геймплея игры

В новом трейлере One Piece Odyssey представили обзор геймплея игры


Выход игры One Piece Odyssey должен состояться уже через несколько месяцев, и многие фанаты One Piece ожидают проект. Игра интересна тем, что она создавалась в сотрудничестве лично с Ода Эйичиро, соответственно за сюжет игроки могут не переживать.

Что касается геймплея One Piece Odyssey, игрокам обещают интересное приключение с элементами JPRG. Будет много исследования локаций, общения с известными по серии One Piece героями и сражений с различными существами. Разработчики сегодня опубликовали более чем 7-минутный ролик, который посвящен именно игровым механикам One Piece Odyssey.


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Напомним, что релиз One Piece Odyssey состоится 13 января 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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