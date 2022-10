. В новом трейлере One Piece Odyssey представили обзор геймплея игры

Вадим Карасев





Выход игры One Piece Odyssey должен состояться уже через несколько месяцев, и многие фанаты One Piece ожидают проект. Игра интересна тем, что она создавалась в сотрудничестве лично с Ода Эйичиро, соответственно за сюжет игроки могут не переживать.

Что касается геймплея One Piece Odyssey, игрокам обещают интересное приключение с элементами JPRG. Будет много исследования локаций, общения с известными по серии One Piece героями и сражений с различными существами. Разработчики сегодня опубликовали более чем 7-минутный ролик, который посвящен именно игровым механикам One Piece Odyssey.

Watch this video on YouTube

Напомним, что релиз One Piece Odyssey состоится 13 января 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.