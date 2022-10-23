. В России хотят установить единые требования к безопасности аттракционов

Это позволит предотвратить несчастные случаи в парках отдыха

О безопасности аттракционов говорится в техрегламенте Евразийского экономического союза и региональных законах. Но в разных субъектах правила контроля развлекательных сооружений могут существенно отличаться, и в итоге карусели остаются без должного надзора, все чаще ломаются и становятся причиной несчастных случаев. Чтобы исправить ситуацию, глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила утвердить на федеральном уровне единые требования к безопасности аттракционов. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Опасные развлечения

Несчастные случаи на аттракционах, к сожалению, не редкость. В столице 10 сентября на ВДНХ на 10 минут зависло «Солнце Москвы». В городском парке Орла 17-летняя девушка 6 августа сорвалась с карусели «Орбита» и погибла. В Нижнем Новгороде 31 июля две девочки получили переломы, катаясь на «Бумеранге». Когда аттракцион остановился, подростки начали выходить с него, но вращательный механизм вновь заработал. 8 июля в Ставрополе поломавшаяся карусель крутила детей полчаса. 3 июня в Калининграде катание на аттракционе закончилось травмами для 11-летней девочки, ее мамы и оператора сооружения. В Санкт-Петербурге в парке «Диво Остров» 24 мая семилетний мальчик упал с горки высотой 2,5 метра и получил переломы и ушибы.

Статистики таких происшествий за 2022 год еще нет, но в прошлом году, по данным Общероссийского народного фронта, их было полторы тысячи.

К Лилии Гумеровой обратились представители регионов, в том числе Башкортостана, который она представляет в Совете Федерации, с просьбой законодательно обеспечить безопасность аттракционов. «На сегодняшний день контроль аттракционов — предмет совместного ведения Федерации и субъектов. Но федерального закона о нем нет, — сказала Гумерова «Парламентской газете». — И субъекты сами устанавливают требования к проведению контроля, что приводит к разным подходам при его осуществлении».

В Совете Федерации считают, что отсутствие единых правил приводит к огромному количеству несчастных случаев.

На «правительственном часе» в Совете Федерации 19 октября Лилия Гумерова предложила вице-премьеру Дмитрию Григоренко закрепить на федеральном уровне общие требования к безопасности аттракционов. «Это нужно сделать оперативно, так как вопрос контроля за аттракционами касается в первую очередь сохранения жизни и здоровья детей», — отметила сенатор.





Такая инициатива повысит надежность аттракционов, полагает зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Должны быть единые правила игры на всей территории нашей страны независимо от региона», — сказал депутат «Парламентской газете». Он считает, что законопроект следует разрабатывать с участием всех заинтересованных ведомств и организаций, в том числе органов охраны правопорядка.

Кто следит за каруселями

В России около 15 тысяч механизированных аттракционов. До 2018 года за их безопасность не отвечал никто. Затем приняли закон, возложивший эти полномочия на региональные власти: установку и эксплуатацию развлекательных сооружений контролируют местные отделения Гостехнадзора. Если кто-то хочет открыть парк развлечений с аттракционами, он должен предоставить туда заключение специально аккредитованной организации, что устройства не представляют опасности для людей. Раз в год следует проходить повторную техническую проверку сооружения. Инспекторы Гостехнадзора могут прийти и с внеплановой проверкой.

Рядом с каждой каруселью ее владельцы обязаны поставить стенд с информацией, на какой возраст, рост и вес она рассчитана, ранее пояснил в пресс-центре «Парламентской газеты» начальник управления Гостехнадзора по Московской области Сергей Фролов. Оператор сооружения должен вести журнал эксплуатации и контролировать вход и выход людей с объекта.

Штраф — до миллиона

Технические требования к аттракционам — от механизированных до надувных — утверждены техрегламентом Евразийского экономического союза, принятым 18 октября 2016 года. Согласно этому документу, механизированные сооружения следует оборудовать устройствами аварийной остановки. Отключение электроэнергии не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, а восстановление электроснабжения — к самопроизвольному запуску устройства. На аттракционах должны быть ограждения, надежные тормозные системы и крепления для пассажиров. Перед тем, как катать людей, полагается проводить испытания этих устройств.

За нарушения требований технического регламента статьей 14.43 Кодекса об административных правонарушениях установлены штрафы до 300 тысяч рублей. Если же нарушения навредили жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде или создали такую угрозу, то максимальный штраф составит 600 тысяч рублей. Повторное игнорирование требований регламента, создающее опасность для посетителей парка аттракционов, повлечет штраф до миллиона рублей.