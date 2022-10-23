. В России может наступить долгоиграющая осень

Из-за изменения климата граница между погодными сезонами становится все более размытой

Темпы изменения климата увеличиваются с каждым годом в геометрической прогрессии. В России это происходит даже интенсивнее, чем в других странах. В последние десятилетия у нас быстрее всего растет температура в северной полярной области, деградирует многолетняя мерзлота и сокращается площадь льда в Арктике. Об этом говорится в Третьем оценочном докладе об изменениях климата и их последствиях на российской территории, который в октябре представил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Какие климатические сценарии может предложить нам природа в ближайшем будущем, разбиралось наше издание.

Кто на разогреве

Освоение человечеством недр Земли с огромной скоростью меняет климатическую систему планеты, буквально разогревая ее. Авторы доклада привели данные Всемирной метеорологической организации, согласно которым 2015-2021 годы были самым теплым семилетием, а 2011-2020-й — самым теплым десятилетием на Земле за всю историю наблюдений. Начиная с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становилось теплее, чем предыдущее. Особенно быстро температура повышалась в Северной полярной области, где за последние тридцать лет рост среднегодовой температуры составил около 2,6 градуса.

Ученые уверены, что первостепенную роль в современном изменении климата играет антропогенный фактор. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2021 года, на который ссылается Росгидромет, говорится, что масштабы недавних изменений в климатической системе и ее нынешнее состояние во многих аспектах беспрецедентны за время даже не многих столетий, а тысячелетий.

«Факт изменения глобального климата не вызывает сомнений. Уже давно доказано, что наблюдаемый разогрев атмосферы, океана и суши связан в основном с хозяйственной деятельностью человека», — подтвердил нашему изданию директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета, руководитель Климатического центра Росгидромета Владимир Катцов.

По его словам, территория России теплеет в два с половиной раза быстрее, чем остальная планета в целом — на 0,5 градуса Цельсия за каждое десятилетие начиная с середины 1970-х годов. А из десяти самых теплых лет девять наблюдались уже в XXI веке.

Также ученый пояснил, что это связано с двумя обстоятельствами: суша нагревается быстрее воды из-за различий в теплоемкости, а Арктика, в которой находится значительная часть территории России, теплеет особенно быстро благодаря так называемому полярному усилению глобального потепления. Это явление, при котором температура вблизи полюсов растет быстрее, чем в среднем по планете.

Но происходит это не только в России. «Подобные изменения наблюдаются и в других странах нашей планеты, — отметил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский. — Это и Канада, и Аляска, и Норвегия. Теплее становится везде, но ближе к полюсу это происходит быстрее, чем в районе экватора».

Следствия антропогенного фактора отразились в первую очередь на Мировом океане. Ведь именно его потепление в конечном счете влияет на изменения климата, уверен директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, член-корреспондент РАН Алексей Соков. «Глобальное потепление — это и есть потепление океана. И это понятно, ведь суша, как и атмосфера, не держит тепло, у нее очень «короткая» память. Поэтому все, что связано с аккумуляцией тепла, относится к океану», — пояснил океанолог. Он добавил, что повышение температуры поверхности океана не только продолжается, но и распространяется на его более глубокие слои.

Погода взбунтовалась

Результаты метаморфоз с климатом мы видим уже сейчас: экстремальные волны тепла, сильные ливни, приводящие к наводнениям и разрушению инфраструктуры, необычайно теплые зимы на европейской части России, таяние мерзлоты, которая оказалась не вечной, а всего лишь многолетней.

Подробнее об осадках рассказал Александр Чернокульский. По его словам, уже сейчас наблюдается увеличение продолжительности бездождевых периодов и уменьшение количества осадков на юге России. А на остальной территории меняется характер осадков: их количество за месяц практически не меняется, но если раньше они выпадали в виде обложных, монотонных дождей, которые могли продолжаться в течение недели, то сейчас то же количество воды падает с неба за два-три дня в виде сильнейших ливней. «Когда все количество осадков выпадает, условно, за два дня, а потом 28 дней проходят без осадков, то это в одном и том же месте приводит и к росту риска наводнений, и к росту риска засухи», — разъяснил климатолог.

Он предположил возможность еще одного погодного сценария, вспомнив о зиме 2019/20 года, когда лето перешло в осень и… снова в лето, минуя зимний и даже весенний периоды. Из-за нечеткости границ между сезонами и получилась долгая осень со средней температурой выше нуля. «Такая ситуация с серой промозглой погодой может встречаться все чаще», — допустил климатолог. Опасности этой погоды — недостаток солнечного света, повышение апатии и просто хандра. Зато, по его мнению, в этом есть и хорошая сторона — отсутствие экстремальных морозов. Минусов у холода много: он негативно влияет на здоровье людей, для поддержания тепла в зданиях необходимо большое количество природных ресурсов, а для человека — производство теплой одежды.





Последствия всех этих аномалий весьма печальны. Крупные наводнения нарушают эпидемиологическую безопасность, повышают травматизм и угрожают психическому состоянию людей, дымовая завеса от масштабных лесных пожаров может стать причиной смерти, особенно для тех, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями. Так, скачок смертности от долговременного повышения температуры уже фиксировали после аномального лета 2010 года, когда, по данным Росстата, от последствий жары умерли 56 тысяч россиян, из них только в Москве — 11 тысяч.

Как пояснил заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, в сильную жару возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поэтому возможно увеличение гипертонических кризов, нарушений сердечного ритма сердца, инфарктов или инсультов. «В зоне риска пожилые люди, те, у кого есть хронические заболевания, а также люди с избыточным весом. Поэтому надо заботиться о себе, стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться без злоупотребления фастфудом, не пренебрегать легкими физическими нагрузками, чаще ходить пешком, конечно, в комфортную погоду», — призвал сенатор.

Тает на глазах

Напомнил Александр Чернокульский и о других рисках потепления. «Две трети общей площади России занимает многолетняя мерзлота, которая уже не первый год тает. Сейчас мы наблюдаем, как из-за потепления и увеличения ветро-волновой активности в Арктике северные берега, состоящие из мерзлоты, буквально размывает, и они растворяются в океане», — отметил ученый.

С тем, что это еще один вызов природы, согласен и Владимир Катцов. По его мнению, таяние мерзлоты чревато очень неприятными последствиями. Одно из них — разрушение инфраструктуры. Это касается регионов, где дороги, железнодорожные пути, здания построены на многолетней мерзлоте. Когда она тает и становится неустойчивой, «плывут» и все сооружения.

Кроме того, растет уровень океана, сокращается площадь морского льда. Об этом говорится и в докладе Росгидромета, где приведены подробности: только за тридцать лет, с 1986 по 2015 годы, потеря массы ледников в глобальном масштабе в среднем увеличилась на тридцать процентов. Растет скорость таяния ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, а это вносит существенный вклад в повышение уровня Мирового океана. За ХХ век он поднялся примерно на 17 сантиметров, причем с 1997 по 2006 год возрастал на три миллиметра в год, а в последующее десятилетие — уже на четыре. С начала 1990-х средний уровень моря поднялся примерно на 9 сантиметров.





Растет и уровень всех морей России, за исключением Каспия, со средней скоростью 2-4 миллиметра в год. Казалось бы, немного. Но это опасно, считает климатолог Чернокульский: «Идет рост уровня воды, и, помимо Арктики, это влияет на Владивосток, побережье Черного моря, Калининградскую область. Все эти территории оказываются под угрозой затопления. И если для первых регионов этот риск пока относительный, то, например, для довольно низкой береговой линии Калининградской области — вполне актуальный», — отметил ученый.

Не популистская повестка

Кто виноват в наблюдаемых изменениях климата, понятно уже давно. Теперь надо парировать этот глобальный вызов. И ученые призывают делать это как можно скорее. «Сценарные прогнозы, основанные на расчетах со сложными физико-математическими моделями, с очень высокой вероятностью указывают на то, что на ближайшие десятилетия человечество «приговорено» к определенному развитию событий в климатической системе Земли. Как бы мы сегодня ни пытались уменьшить наше влияние на климат, например сокращая выбросы парниковых газов, из-за инерции климатической системы наши действия заметным образом могут сказаться на климате лишь во второй половине текущего столетия. Это, разумеется, очень важно, но недостаточно. Нужно адаптироваться к уже неизбежным изменениям климата», — уверен Владимир Катцов.

Он отметил, что изменение климата требует разнообразных адаптационных мер. Также очевидна необходимость существенного расширения государственной системы климатического и экологического мониторинга и прогнозирования. По словам специалиста, в планах Росгидромета расширить мониторинг многолетней мерзлоты, адаптировать гидрологическую наблюдательную сеть, развивать систему интегрированного городского экологического и климатического обслуживания.

По его мнению, российская климатическая повестка не популистская. «Мы уверенно чувствуем себя в этой теме, в отличие от стран Европы, где уже проводят расконсервацию угольных шахт. При этом все призывы отказаться от этого «грязного» топлива забыты. Так что мы видим цену их климатической повестки. На этом фоне Россия выглядит очень выигрышно», — подчеркнул Бурматов.

Также он добавил, что Россия запускает серьезные исследовательские проекты в Арктике по изучению мерзлоты, значение которых нельзя переоценить. К примеру, Минприроды до 2025 года на основе наблюдательной сети Росгидромета создаст комплексную государственную систему мониторинга многолетней мерзлоты. Это поможет отслеживать изменения в многолетнемерзлых грунтах, чтобы избежать негативных последствий деградации мерзлоты.