. В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции

В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции

В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станцииГлава Минпромторга Мантуров заявил, что предварительная стоимость создания РОС определена

Предварительная стоимость создания новой Российской орбитальной станции (РОС) определена. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что пока озвучивать стоимость не планируют, так как не готов эскизный проект станции. «Естественно, предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов», — сказал Мантуров.

По его словам, Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна завершить эскизное проектирование космического комплекса российской орбитальной станции во второй половине 2023 года. Уже по его результатам будет дана стоимостная оценка, пояснил Мантуров.

Глава Минпромторга также рассказал, что космодром «Восточный» станет базовым космодромом при развертывании РОС. Он отметил, что там пока не создана инфраструктура для пилотируемых пусков, поэтому на орбите предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции, включит новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия форсирует работы по созданию национальной модульной орбитальной станции. По его словам, одной из причин ускоренных работ является состояние Международной космической станции. Так, на поиск и устранение неисправностей на МКС уходит два месяца в год.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
В России определили предварительную стоимость создания новой
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в школах — Кириенко
Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Свиньи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Свиньи, чтобы обрести
Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас
Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас
Танцуют все! "Мастера" единоборств демонстрируют "уникальные" навыки
Танцуют все! "Мастера" единоборств демонстрируют
"Счастливчики": Дети Кадырова привезли ему троих украинских военнопленных в Грозный
"Счастливчики": Дети Кадырова привезли ему троих украинских
В новом трейлере One Piece Odyssey представили обзор геймплея игры
В новом трейлере One Piece Odyssey представили обзор геймплея игры
Байдену придумали неожиданное прозвище по итогам его правления
Байдену придумали неожиданное прозвище по итогам его правления
Трамп намекнул на готовность участвовать в президентских выборах 2024 года
Трамп намекнул на готовность участвовать в президентских выборах 2024
Стас Бондаренко сделал трогательное признание в день рождения жены
Стас Бондаренко сделал трогательное признание в день рождения жены
Церковь России 23 октября 2022 года чтит память святых Евлампия и Евлампии
Церковь России 23 октября 2022 года чтит память святых Евлампия и

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября 2022 года, народные приметы
Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и проблемы с деньгами
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и
Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях
Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в
В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь Киеву
В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь

Еще по теме

«Энергия» представила проект новой российской орбитальной станции
Продуктовые карточки могут появиться в РФ в 2019 году — Мантуров
Глава Минпромторга прокомментировал готовность США ввести новые санкции
Научно-технический совет одобрил создание новой российской орбитальной станции