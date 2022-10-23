. В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage

Вадим Карасев





Несколько недель назад издательство Ubisoft анонсировало новую часть Assassin’s Creed — игру Assassin’s Creed Mirage. Анонс сопровождался красочным трейлером, над которым работала венгерская студия по анимации Digic Pictures. Старший концепт-художник DIGIC Pictures Роман Попов на своей странице в ArtStation опубликовал несколько концептов, которые были подготовлены для презентации Assassin’s Creed Mirage.





Напомним, Assassin’s Creed: Mirage станет последней частью серии, которая выйдет на приставках Xbox One и Playstation 4. В игре обещают вернуться к паркуру, который был реализован в Assassin’s Creed Unity и нравился многим игрокам серии. Сама игра расскажет историю молодого Басима — популярного персонажа из Assassin’s Creed Valhalla. Прохождение Assassin’s Creed Mirage займет около 15 часов, а игра будет продаваться дешевле, чем другие проекты серии — за $49,99.

На данный момент у Assassin’s Creed Mirage нет даты релиза, проект хотят выпустить в первой половине 2023 года.

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