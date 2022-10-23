. В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage

В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage


Несколько недель назад издательство Ubisoft анонсировало новую часть Assassin’s Creed — игру Assassin’s Creed Mirage. Анонс сопровождался красочным трейлером, над которым работала венгерская студия по анимации Digic Pictures. Старший концепт-художник DIGIC Pictures Роман Попов на своей странице в ArtStation опубликовал несколько концептов, которые были подготовлены для презентации Assassin’s Creed Mirage.







Напомним, Assassin’s Creed: Mirage станет последней частью серии, которая выйдет на приставках Xbox One и Playstation 4. В игре обещают вернуться к паркуру, который был реализован в Assassin’s Creed Unity и нравился многим игрокам серии. Сама игра расскажет историю молодого Басима — популярного персонажа из Assassin’s Creed Valhalla. Прохождение Assassin’s Creed Mirage займет около 15 часов, а игра будет продаваться дешевле, чем другие проекты серии — за $49,99.

На данный момент у Assassin’s Creed Mirage нет даты релиза, проект хотят выпустить в первой половине 2023 года.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на
Гороскоп от Анжелы Перл на 24 октября 2022 года: большой риск для некоторых знаков зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 24 октября 2022 года: большой риск для
ЕС осознает, что находится "в глубоком кризисе" только к зиме 2023 года
ЕС осознает, что находится "в глубоком кризисе" только к
Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 25-28 октября + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 25-28 октября +
Леди грация на прогулке
Леди грация на прогулке
Си Цзиньпин заявил о неотделимости развития мира от развития Китая
Си Цзиньпин заявил о неотделимости развития мира от развития Китая
В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
В России определили предварительную стоимость создания новой
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в школах — Кириенко
Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в

Топ на сегодня

Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и проблемы с деньгами
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с окружающими
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа

Еще по теме

В Assassin’s Creed: Mirage обещают систему паркура как в Assassin’s Creed Unity
Assassin’s Creed: Mirage — последняя часть серии Assassin’s Creed для Xbox One
Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99, Mirage будет стоить дешевле
Инсайдер раскрыл дату релиза Assassin’s Creed: Mirage и некоторые детали