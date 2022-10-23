. Вера Брежнева должна взять родную фамилию, требует депутат

Худяков недоумевает, почему певица Вера Брежнева смеет носить свой псевдоним. К певице обратился экс-депутат Роман Худяков. Недавно Вера Брежнева, которая много лет зарабатывала деньги в России, записала песню на украинском языке. Экс-депутат Роман Худяков жестко раскритиковал бывшую солистку «ВИА Гры», в сложное время отрекшуюся от кормившей ее страны. Политик попросил певицу отказаться от громкой фамилии, под которой она выступала в РФ. «Никакая она не Брежнева и никогда ей не была! Она — Вера Викторовна Галушка, по мужу —Киперман. Фамилию Брежнева просьба сдать и не пятнать грязью», — написал Худяков в соцсети.Роман предположил, что новый репертуар артистка начала создавать для работы за границей. По его мнению, карьера Брежневой в Европе будет недолгой. «Заметили, как все эти украинские звезды российской эстрады переобулись? Они, видимо, думают, что здесь им ловить нечего, а там можно заработать. Нужно косить валюту, пока есть возможность. Скоро не будет», — высказался политик.