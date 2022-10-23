. Витас устроил потасовку в караоке с чиновником

Певец Витас устроил драку, после которой чиновнику пришлось обратиться в больницу. Артист проводил время в клубе и обратил внимание на поведение госслужащего. В результате между ними произошла потасовка. Сейчас в случившемся разбирается полиция. 43-летний певец устроил дебош в караоке-клубе в ночь с субботы на воскресенье 23 октября. Конфликт произошел в популярном караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Москвы. Исполнитель хита «Опера №2» отдыхал с друзьями в этом заведении. Спустя два часа он обратил внимание на гостя за соседним столом. Поведение чиновника не понравилось артисту и он сделал ему замечание, используя нецензурную лексику. Также Витас стал выгонять мужчину из караоке-бара.Госслужащий одного из федеральных министерств попытался сгладить конфликт и продолжил отдыхать. Однако вокалист не успокаивался и снова пристал к гостю заведения с претензиями. В результате началась потасовка. Витас стал распылять в глаза мужчине газовый баллончик. Участников дебоша принялась разнимать охрана и другие посетители. Артист после происшествия стал в спешке уходить из клуба. А чиновник отправился в травмпункт, там у него диагностировали химический ожог глаз. Повреждения пострадавший зафиксировал и обратился с заявлением в полицию. По всей видимости, теперь у Витаса, возникнут серьезные проблемы и придется отвечать за содеянное перед законом. Отметим, Витас в последние годы мало появляется в медиа пространстве, и не дает интервью. Однако певец продолжает концертную деятельность и сейчас гастролирует по городам России с программой «Подари мне любовь». Напомним, вокалист счастлив в браке со Светланой Гранковской. Вместе они воспитывают троих детей. Старшая дочери Алле сейчас 14 лет, сыну Максим — семь, а младшей Алисе — годик.