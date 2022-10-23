. Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом

Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и БайденомCauseur заявило о более реалистичной позиции Киссинджера по Украине и РФ, чем у Байдена

Между президентом США Джо Байденом и бывшем государственным секретарем США Генри Киссинджером назрело противостояние из-за противоположных подходов к российско-украинскому кризису. Об этом в статье для французского издания Causeur пишет обозреватель Гарольд Хайман.

По мнению автора, госсекретарь имеет более прагматичный взгляд на противостояние Москвы и Киева, в то время как американский лидер избрал позицию «ястреба», используя воинственную и морализаторскую риторику в адрес российской стороны. Хайман обратил внимание, что таким способом Байден, возможно, старается сбросить «имидж слабого президента, установившийся после неудач в Афганистане».

«Киссинджер дает понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как "экспансионистской диктатуры" бьет мимо цели. Проблема уже не в геополитике, а в элементарной безопасности», — пишет обозреватель.

Хайман напомнил о том, что Киссинджер высоко оценивал российского лидера за стремление действовать строго в интересах своей страны.

В сентябре Киссинджер уличил Вашингтон в разрушении пояса безопасности России. Так, после распада СССР в Восточной Европе образовалось пространство, не занятое военными блоками, и США стремились там закрепиться, таким образом уничтожив российский пояс безопасности, отметил экс-госсекретарь. По мнению Киссинджера, США не стоило стремиться к присоединению Украины к НАТО.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые функции
Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом
Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом
В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
В сети появились новые концепт-арты Assassin’s Creed Mirage
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на

Топ на сегодня

Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и проблемы с деньгами
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с окружающими
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа

Еще по теме

Песков прокомментировал слова Киссинджера о России и Путине?
Яценюк призвал США принять участие в переговорах по Донбассу
Киссинджер назвал главную угрозу международной безопасности
Председатель КНР встретился с экс-госекретарем США