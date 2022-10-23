. ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР

Вадим Карасев

ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 2.50 в ночь на воскресенье, 23 октября. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в ночь в субботы на воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS по городам Сватово и Золотое в ЛНР.