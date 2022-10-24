. 15 фотосравнений, которые наглядно показывают, что всё это время многие из нас делали селфи неправильно
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15 фотосравнений, которые наглядно показывают, что всё это время многие из нас делали селфи неправильно

15 фотосравнений, которые наглядно показывают, что всё это время многие из нас делали селфи неправильно

Не так давно в TikTok стартовал новый челлендж. Его суть крайне проста, но интересна. Участники показывают, как будут выглядеть, если вытянуть руку с телефоном во время фотографирования подальше и сделать зум на лицо. Преображения получаются фантастическими. Геометрия лица выравнивается, и в результате участники эксперимента попросту не узнают себя.

Будем честны, многие из нас держат телефон во время селфи слишком близко. Из-за этого пропорции лица искажаются, и нам кажется, что мы смотримся менее симпатично. Однако на деле оказывается, что это не более чем визуальная иллюзия, которую, как оказалось, очень просто исправить.

Так вот как я выгляжу на самом деле

Оказывается, чтобы преобразиться, даже фотошоп никакой не нужен. Ракурс решает.

Кто лучше?

Так я всё это время жила во лжи?

Невероятное преображение

Окей, я не ожидал, что изменения будут настолько сильными

Кстати, мне не помешало бы сходить к парикмахеру.

Это просто какое-то сумасшествие

Из пухляша в восточного красавца

Как вы вообще до сих пор не выучили этот урок?

Так просто. Нужно всего лишь немного сменить ракурс

Спасибо, Господи

Провёл всю жизнь, думая, что люди видят меня таким, как на фото слева. Но, оказывается, я ошибался.

Разница огромная

Моя самооценка взлетела до небес

Вот так я выгляжу на самом деле! Спросите у тех, кто видел меня в жизни

Окей, моя самооценка поднялась мгновенно

Раньше я думала, что у меня большой нос.

Мне нравится этот тренд

Отличный тренд

Здесь вы можете посмотреть, как выглядят девушки, решившиеся покрасить свои волосы в яркие оттенки.

# Интересное
По материалам: twizz

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