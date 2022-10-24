. 16 образов от подруг с разными фигурами, которые позируют в одинаковой одежде, ведь для стиля нет преград

Что такое идеальная фигура? Задав этот вопрос разным людям, вы получите совершенно разные ответы. Даже больше: если бы мы спросили об этом у жителей разных эпох, результат мог бы нас очень удивить. Стандарты красоты меняются, и общество признаёт тем самым «идеалом» что-то своё буквально каждое десятилетие.

Чтобы показать, что все тела прекрасны, подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос затеяли проект, в котором примеряют одинаковую одежду, убеждаясь, что стиль от размера не зависит.

Две подруги показывают, как одни и те же модели одежды смотрятся на разных типах фигур

Вот, например, образы с необычным чёрным платьем.

Роскошь красного

Элегантный образ для вечеринки

Девушки затеяли этот проект, чтобы пропагандировать идеи бодипозитива, социального движения, направленного на принятие всех тел, независимо от размера, формы, тона кожи, пола и физических способностей, и бросающего вызов современным стандартам красоты как нежелательной социальной конструкции.

Уютный розовый

Шик и блеск

Сливаясь с пространством

Пёстрые купальники

Спокойный повседневный образ

Платье по фигуре

Вот что пишет об этом проекте Мария: «Эта серия не предназначена для того, чтобы вы предпочитали одно другому, она не предназначена для осуждения или унижения. У нас обеих есть тела. У нас обеих есть комплексы. У нас обеих есть стиль. И самое главное, мы обе чувствуем себя сильными, красивыми и уверенными в себе!»

Минималистичные чёрные купальники

Комплект для дома

Триумф белого

Домашние комбинезоны

Нижнее бельё

Ещё один образ для дома и спорта

Маленькие чёрные платья, которые не останутся без внимания

А здесь вы можете найти подборку образов от блогерши из Америки, которая показывает, как образы звёзд выглядят на фигуре плюс-сайз.