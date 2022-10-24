. 16 образов от подруг с разными фигурами, которые позируют в одинаковой одежде, ведь для стиля нет преград
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 образов от подруг с разными фигурами, которые позируют в одинаковой одежде, ведь для стиля нет преград

16 образов от подруг с разными фигурами, которые позируют в одинаковой одежде, ведь для стиля нет преград

16 образов от подруг с разными фигурами, которые позируют в одинаковой одежде, ведь для стиля нет преград

Что такое идеальная фигура? Задав этот вопрос разным людям, вы получите совершенно разные ответы. Даже больше: если бы мы спросили об этом у жителей разных эпох, результат мог бы нас очень удивить. Стандарты красоты меняются, и общество признаёт тем самым «идеалом» что-то своё буквально каждое десятилетие.

Чтобы показать, что все тела прекрасны, подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос затеяли проект, в котором примеряют одинаковую одежду, убеждаясь, что стиль от размера не зависит.

Две подруги показывают, как одни и те же модели одежды смотрятся на разных типах фигур

Вот, например, образы с необычным чёрным платьем.

Роскошь красного

Элегантный образ для вечеринки

Девушки затеяли этот проект, чтобы пропагандировать идеи бодипозитива, социального движения, направленного на принятие всех тел, независимо от размера, формы, тона кожи, пола и физических способностей, и бросающего вызов современным стандартам красоты как нежелательной социальной конструкции.

Уютный розовый

Шик и блеск

Сливаясь с пространством

Пёстрые купальники

Спокойный повседневный образ

Платье по фигуре

Вот что пишет об этом проекте Мария: «Эта серия не предназначена для того, чтобы вы предпочитали одно другому, она не предназначена для осуждения или унижения. У нас обеих есть тела. У нас обеих есть комплексы. У нас обеих есть стиль. И самое главное, мы обе чувствуем себя сильными, красивыми и уверенными в себе!»

Минималистичные чёрные купальники

Комплект для дома

Триумф белого

Домашние комбинезоны

Нижнее бельё

Ещё один образ для дома и спорта

Маленькие чёрные платья, которые не останутся без внимания

А здесь вы можете найти подборку образов от блогерши из Америки, которая показывает, как образы звёзд выглядят на фигуре плюс-сайз.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской страны
Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской
В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС России
В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения
Скорпионов ждет поворотный момент, а Овнов удачные покупки: финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Скорпионов ждет поворотный момент, а Овнов удачные покупки:
Лариса Долина устроила еще одну перепалку с начинающей звездой
Лариса Долина устроила еще одну перепалку с начинающей звездой
Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок
Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок
Авторы Lies of P планируют выпуск DLC и создание из игры серии
Авторы Lies of P планируют выпуск DLC и создание из игры серии
Как изменились знаменитые женщины, которым уже перевалило за 50 лет (14 фото)
Как изменились знаменитые женщины, которым уже перевалило за 50 лет
История возникновения праздника Хэллоуин, что он означает и почему 31 октября 2022 года нужно вырезать тыкву
История возникновения праздника Хэллоуин, что он означает и почему 31
Россия обвинила Норвегию в затягивании боевых действий на Украине
Россия обвинила Норвегию в затягивании боевых действий на Украине
Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить
Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить
Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты
Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты
Даже Ксения Собчак в шоке от слов Антона Красовского
Даже Ксения Собчак в шоке от слов Антона Красовского

Топ на сегодня

Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником

Еще по теме

Размер не имеет значения: как две подруги объявили войну модным запретам и бодишеймингу
Рекомендации при покупке ювелирных украшений
Надежда Бабкина разработала одежду для пышных дам
Вивиан Джиянг Ким из КНДР меняет стандарты в мире красоты