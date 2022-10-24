. 17 знаменитых актёров и актрис, которые по молодости снялись в ужастике, а мы и забыли
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17 знаменитых актёров и актрис, которые по молодости снялись в ужастике, а мы и забыли

17 знаменитых актёров и актрис, которые по молодости снялись в ужастике, а мы и забыли

Продолжаем выдавать секретики знаменитых актёров, связанные с их молодостью и первыми ролями, которые зачастую сильно расходятся с их сегодняшним амплуа. В этот раз вспомним тех, кто, как и многие молодые голливудские новички, снялись в ужастике. Как известно, для статусного актёра роль в малобюджетной пугалке является чуть ли не пятном в послужном списке. Но все мы были молодыми и были вынуждены бороться с Фредди Крюгером, Майклом Майерсом и детьми кукурузы, пробивая себе дорогу в большое и серьёзное кино.

Кстати, некоторым из нашего списка повезло, и они снялись не в какой-нибудь четвёртой части халтурной хоррор-франшизы с оценкой 4.0, а в по-настоящему прорывных вещах для жанра.

Джон Траволта снялся в сверхъестественном ужастике «Кэрри» (1976)

United Artists

Это, кстати, самая первая в истории экранизация романа Стивена Кинга.

Сэм Рокуэлл снялся в слэшере «Дом клоунов» (1989)

Vision International

Мег Райан снялась в ужастике «Амитивилль 3-D» (1983)

Orion Pictures

Клинт Иствуд снялся в ужастике «Месть твари» (1955)

Universal Pictures

Этот фильм стал дебютом великого Клинта Иствуда в кино, которому на тот момент было 25 лет.

Лоренс Фишберн снялся в слэшере «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)

New Line Cinema

Патриша Аркетт также снялась в «Кошмаре на улице Вязов 3: Воины сна»

New Line Cinema

Мишель Уильямс снялась в слэшере «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)

Miramax Films

Джордж Клуни снялся в комедийном ужастике «Возвращение помидоров-убийц» (1988)

New World Pictures

Актёр признавался, что до сих пор испытывает неловкость от участия в этом фильме.

Это, кстати, сиквел. Фильм «Нападение помидоров-убийц» мы упоминали в подборке ужастиков с самыми дикими и абсурдными концепциями. Посмотрите, тут очень весело!

Адам Скотт снялся в ужастике «Восставший из ада 4: Кровное родство» (1996)

Miramax Films

Марк Руффало снялся в ужастике «Зеркало, зеркало 2: Танец ворона» (1994)

Image Entertainment

Элизабет Олсен снялась в ужастике «Тихий дом» (2011)

Universal Pictures

Джаред Лето снялся в слэшере «Городские легенды» (1998)

Sony Pictures Releasing

Наоми Уоттс снялась в ужастике «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996)

Dimension Films

Ева Мендес снялась в следующей части — «Детях кукурузы 5: Поля страха» (1998)

Dimension Films

Деми Мур снялась в ужастике «Паразит» (1982)

Embassy Pictures

Дебют актрисы в кино.

Кира Найтли снялась в ужастике «Яма» (2001)

Pathé

Джонни Депп снялся в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984)

New Line Cinema

Классика. Но тут интересен один факт: в 1994 году, когда Депп уже был мировой звездой, режиссёр Уэс Крэйвен хотел пригласить актёра на небольшую роль в фильм «Кошмар на улице Вязов 7», но не стал этого делать, так как посчитал, что Джонни откажется. Уже после премьеры фильма Уэс как-то спросил Деппа об этом, и тот ответил, что вообще-то с радостью бы снялся.

Эх!

Кого-то не хватает? Ещё 16 актёров, которые начинали свой путь в ужастиках, ждут вас в нашей предыдущей подборке по этой теме. Там и Дженнифер Энистон, и Шарлиз Терон, и даже Брэд Питт.

# Интересное
По материалам: twizz

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