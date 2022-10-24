. Алена Шишкова жестко отомстила Светлане Пермяковой

Светлана Пермякова посмеялась над умственными способностями модели. Бывшая избранница Тимати приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ и доказала тем самым, что может выйти из зоны комфорта. Правда, старания Алены Шишковой не оценила Светлана Пермякова. Актриса назвала модель тупой. Во время одного из испытаний Алена неверно отвечала на вопросы из школьной программы, из-за чего на нее обрушился гнев Пермяковой. Шишкова молчать не стала и признала свою недалекость в некоторых вещах. «Сосредоточиться было сложно, но это не оправдывает мой тупняк. Бестолковая голова! Стыдно! Но учиться никогда не поздно», — призналась 29-летняя блондинка в личном блоге.Также бывшая Тимати не упустила момента посмеяться над Светланой, выставив неудачный кадр с артисткой. «Актриса больших и малых театров. Восхищаюсь!» — съязвила при этом Алена. Теперь остается только догадываться, как на выпад Шишковой отреагирует Пермякова, и получит ли продолжение конфликт между ними. А пока модель уверенно штурмует российское телевидение — впереди у нее еще один ТВ-проект. Напомним, Алена Шишкова получила известность, закрутив роман с Тимати. Она родила рэперу дочь Алису. Малышке не было и года, как пара разошлась. Поговаривают, что причиной тому стало увлечение Тимура Анастасией Решетовой. «Они уже летали вместе, когда я была беременна. А в целом — да, она не виновата», — откровенничала модель в соцсетях, которой удалось сохранить хорошие отношения с музыкантом ради ребенка.