. Алла Пугачева по-прежнему рулит российским шоу-бизнесом
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Алла Пугачева по-прежнему рулит российским шоу-бизнесом

Алла Пугачева по-прежнему рулит российским шоу-бизнесом
Певица Алла Пугачева даже после скандальных заявлений и эмиграции остается одной из самых влиятельных персон. Артистка не теряет своих позиций даже после отъезда из России. Алла Пугачева еще весной переселилась с мужем и младшими детьми из России в Израиль. Позже она навестила родную Москву, но потом опять отправилась в Кесарию, где живет со своей семьей в роскошной вилле брата Максима Галкина*. Несмотря на то, что народная артистка уже давно не живет на родине и периодически выдает сомнительные высказывания на публику, она смогла войти в Топ-10 самых влиятельных музыкантов России. Рейтинг составил исследовательский холдинг «Ромир» romir.ru.
Алла Пугачева оказалась на втором месте после Олега Газманова, а следом за ней идет Ольга Бузова. На 4 месте — Юрий Шевчук, на 5 — Полина Гагарина, на 6 — Филипп Киркоров, после него — Николай Басков, далее — Сергей Шнуров. И замыкают десятку лидеров Баста (Василий Вакуленко) и Сергей Лазарев. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
# Бизнес / Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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