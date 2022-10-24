. Алла Пугачева виновата в одиночестве Филиппа Киркорова
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Алла Пугачева виновата в одиночестве Филиппа Киркорова

Алла Пугачева виновата в одиночестве Филиппа Киркорова
По слухам, певец Филипп Киркоров мог построить счастливую жизнь, если бы не Примадонна.   Эту хрупкую красавицу могут помнить люди старшего поколения. «Мисс Подмосковье» Марию Шатланову зрители старшего поколения могут помнить по старому клипу Филиппа Киркорова «Ты, ты, ты». В кадре хрупкая брюнетка с точеной фигурой танцует перед молодым артистом и ни у кого нет сомнения – между ними действительно есть чувства. И это действительно так. Молодой певец встретил Марию, когда ей было 17 лет, пройти мимо такой красоты не смог, у них завязались отношения. Модель стала выступать у Киркорова на подтанцовке во время гастролей, сниматься в его клипах. Но увы, до ЗАГСа дело не дошло, Филипп Бедросович расстался с юной Машей ради опытной Аллы Пугачевой. Ну а та, как известно, конкуренток не терпит нигде. Вытеснив Марию Шатланову из личной жизни Филипа Киркорова, Примадонна сделала все, чтобы ее соперница исчезла из шоу-бизнеса тоже. Навсегда. Впрочем, сейчас 52-летняя Мария ни о чем не жалеет, она работает инструктором по йоге, великолепно выглядит, замужем. Подняла на ноги дочь от ресторатора Олега Бацких. А о жизни с Филиппом Киркоровым старается не вспоминать, пишет Телепрограмма.про.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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