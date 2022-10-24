. Анастасия Волочкова обиделась, что ее выкинули из шоу
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Анастасия Волочкова обиделась, что ее выкинули из шоу

Анастасия Волочкова обиделась, что ее выкинули из шоу
Балерина Анастасия Волочкова возмущена тем, что ее участие в шоу «Маска» так быстро закончилось. Звезда балета была вынуждена уйти из шоу «Маска. Танцы», в котором скрывалась под костюмом грациозной Совы. Балерина призналась, что искренне удивилась, когда поняла, что ее участие в проекте закончилось так быстро. Она считает, что это неправильно, когда в самом начале проекта его покидают «самые яркие», что и произошло в данном случае. «Это показатель того, что яркие всегда мешают серости. У меня с театрами была похожая история, поэтому я не удивлена. И сейчас не совсем понимаю, чего именно от меня ожидали в данном проекте: красивых танцевальных композиций или способности скрыть свой талант, только чтобы меня не узнали… На самом деле это первый проект, в котором мне нужно было, наоборот, все делать хуже, чем я могу», — оценила свое участие в шоу балерина.
Анастасия Волочкова без лишней скромности назвала себя «королевой Сети». И расстроилась, что ей нельзя было сфотографировать и выложить у себя в блоге ни одной фотографии. Объяснила балерина и свое пристрастие к высоким каблукам. «А ведь я люблю быть яркой, показывать то, что умею делать, чем наградил меня бог. Меня иногда спрашивают, зачем мне высокий каблук, ведь я и так высокая. А я хочу быть еще стройнее и выше. Многие думают: если человек красивый и стройный, то ему уже не надо себя украшать. У меня наоборот. Просто вокруг много завистливых людей, я не обращаю внимания, иду только вперед. Но, конечно, я не жалуюсь. Это был интересный опыт», — поделилась Волочкова со «СтарХитом».
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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