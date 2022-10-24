. Андрей Аршавин заявил, что его сыну промыли мозги

Футболист Андрей Аршавин не хочет тренировать сына Арсения. Бывший футболист Санкт-Петербургского «Зенита» и экс-избранник телеведущей Юлии Барановской Андрей Аршавин сегодня трудится заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию. Журналисты поинтересовались у Аршавина, хотел бы он, чтобы его младший сын Арсений занимался в школе «Зенита», а не московского «Спартака». Андрей Аршавин ответил утвердительно.«Да, хотел бы. Но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец», - высказался Андрей Аршавин. Андрей Аршавин добавил, что он не тренирует младшего сына, 10-летнего Арсения. И вовсе не потому, что живет с ним в разных городах. «Я его обычно не тренирую. Но, даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но считаю, что специально родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера», - добавил Андрей Аршавин «Sport24».