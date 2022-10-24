. Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова
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Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова

Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова

МХТ им. Чехова объявил о дебюте Ани Чиповской в роли Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак". Эту же роль в другом составе исполняет Паулина Андреева. Чиповская в мае объявила о том, что покидает Театр Табакова, где провела 15 лет. Как предположили тогда СМИ, актриса могла не сойтись характерами с Владимиром Машковым, возглавляющим театр с 2018 года. Машков с начала СВО выступает в поддержку действий российских властей, Чиповская же публиковала записи, критикующие спецоперацию. Косвенно на это намекнуло и то, что в своем посте об уходе из Театра Табакова актриса поблагодарила коллег, однако имя худрука не упомянула.

В телеграм-канале "Героиня Татлера" уже прокомментировали новость о переходе актрисы в МХТ и отметили, что она "сбежала от худрука Владимира Машкова и его грубых представлений о патриотизме", причем "без истерик". "Забавно, что во времена получше Анну в труппу МХТ ну никак не брали. И вот она наконец-то играет в составе с Паулиной Андреевой. То есть одна красивая девушка и посредственная актриса будет подменять другую очень красивую девушку и посредственную актрису", — пишут в канале. 

Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ им. Чехова прошлой осенью. В начале сентября 2022-го он объявил, что театр откажется от ряда анонсированных ранее на новый сезон постановок в связи с продолжающейся военной спецоперацией.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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