. Авторы Forza Horizon напомнили о 10-летней истории развития франшизы

Вадим Карасев





Франшиза Forza Horizon отпраздновала свой первый полноценный юбилей — ей исполнилось 10 лет. Первая игра серии вышла 23 октября 2012 года, и с того момента разработчики успели выпустить 5 полноценных частей гоночной серии, несколько крупных DLC и превратить франшизу в одну из ключевых для Xbox. Стоит сказать, что на днях вышло обновление для Forza Horizon 5, которое привносит в игру элементы празднования 10-летия серии.

В своих социальных сетях разработчики Forza Horizon из студии Playground Games опубликовали таймлайн, чтобы напомнить игрокам историю 10-летнего развития серии.





Вместе с тем разработчики поблагодарили «миллионы игроков Horizon Festival». Напомним, количество игроков только в Forza Horizon 5 уже превышает 20 миллионов.