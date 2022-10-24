. Авторы Lies of P планируют выпуск DLC и создание из игры серии

Вадим Карасев





Игра Lies of P на многих произвела впечатление, после ее демонстрации в рамках Gamescom. Разработчики находятся на финальной стадии создания проекта, релиз которого должен состояться в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

В рамках интервью порталу Prankster101 гейм-директор Lies of P Чхве Джи-Вон рассказал, что авторы проекта надеются на его успех, и они уже задумываются о DLC для игры:

Мы потратили много времени на то, чтобы рассказать о Lies of P, и мы не хотим, чтобы эти затраты были зря, направленными только на одну игру. Мы планируем выпуск расширенного пакета или DLC. Кроме того, за Пиноккио и вокруг него так много привлекательных историй и персонажей, поэтому мы, конечно же, думаем о серии игр после этой.

Напомним, авторы Lies of P ранее рассказывали, что прохождение игры займет от 30 до 60 часов. Сразу после релиза проект будет в Game Pass.

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