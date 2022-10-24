. Азербайджан пожаловался на передачу Первого канала

Вадим Карасев

Азербайджан направил в российский МИД ноту протеста в связи с якобы "антиазербайджанскими выступлениями" российских политологов и экспертов. Поводом для обращения стал очередной выпуск аналитической передачи "Большая игра", выходящей в эфире Первого канала.

В посольстве закавказской республики заявили, будто бы в "Большой игре" подвергалась сомнению территориальная целостность Азербайджана, а государственная карта страны "искажалась".

"Гости программы своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе на возрождение оставленного в прошлом конфликта и, открыто поддерживая сепаратизм, сеют семена вражды между двумя народами", – пожаловались в дипмиссии.

Представители посольства Азербайджана, обращаясь к МИД, посетовали на "необъективные заявления" и "откровенные политические провокации", звучащие в эфире государственного телеканала. По словам азербайджанских дипломатов, президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Эксперты-политологи армянского происхождения, в свою очередь, только провоцируют "усугубление ситуации" в регионе, считают в Баку.

"Представители СМИ несут особую ответственность за предотвращение провокаций, способных вызвать напряженность и еще больше усугубить ситуацию в нестабильных мирных условиях в регионе", – заявили в посольстве.

Карта Арцаха в эфире Первого канала

Предположительно, причиной недовольства дипломатического ведомства Азербайджана стало изображение самопровозглашенной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) на карте Закавказья: официальный Баку отказывается признавать независимость населенного армянами Нагорного Карабаха. В сентябре-ноябре 2020-го года между Арменией и Азербайджаном произошел очередной военный конфликт, закончившийся подписанием перемирия 9 ноября.